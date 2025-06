Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten beobachten Autofahrer mit rücksichtslosem Fahrverhalten

Hagen-Mitte (ots)

Mittwochabend (25.06.2025) sahen Polizisten gegen 23.30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Graf-von-Galen-Rings. Sie waren aufgrund des "hochdrehenden" Motors auf das Auto aufmerksam geworden. Die Beamten konnten beobachten, wie ein Chevrolet mit durchdrehenden Reifen über den Fahrradschutzstreifen fuhr. Dabei brach dem Fahrer das Auto aus. Der Pkw kollidierte auf der rechten Fahrbahnseite mit dem Randstein des anliegenden Gehweges. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Unfallstelle keine Personen auf dem Gehweg.

Nachdem der Chevrolet zunächst kurz stand, wählte der Fahrer den Rückwärtsgang und fuhr erneut mit durchdrehenden Reifen weiter. Die Polizisten machten mit eingeschaltetem Blaulicht und dem Anhaltesignal "Stopp Polizei" auf sich aufmerksam. Der Fahrer, ein 20-jähriger Hagener, setzte seinen Weg noch einige Meter auf dem Sonderfahrstreifen für Busse in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße fort, stoppte dann jedoch. Zu seinem Fahrverhalten wollte sich der Mann bei der anschließenden Kontrolle nicht äußern. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 20-Jährigen sicher. Er muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Schnellfahren verantworten. An den Gehwegplatten entstand ein Schaden durch Schlagmarken. Der Besitzer des Autos, ein Familienangehöriger des 20-Jährigen, kam noch am Abend in die Polizeiwache Innenstadt, um eine Unfallmitteilung entgegenzunehmen. (arn)

