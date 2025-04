Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbrüche in Kleingartenanlage und versuchter Wohnungseinbruch in der Büscherstraße - Zeugen gesucht

Bergkamen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (10.04.2025), 20:00 Uhr, bis Freitag (11.04.2025), 10:00 Uhr, wurde in mehrere Gartenlauben und -hütten einer Kleingartenanlage an der Büscherstraße eingebrochen und mehrere Gärten verwüstet. Ob etwas entwendet wurde und was, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die engere Tatzeit könnte am frühen Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr gewesen sein, als in dem Bereich zwei Personen mit Taschenlampen festgestellt wurden, zu denen noch keine nähere Beschreibung vorliegt.

Weiterhin wurde am Freitag (11.04.2025) gegen 16:30 Uhr entdeckt, dass im zurückliegenden Zeitraum seit dem 04.04.2025 während der Abwesenheit von Bewohnern an einem Einfamilienhaus in der Büscherstraße der Rollladen eines Erdgeschoss-Fensters beschädigt und mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen worden war. Vermutlich wurde das Haus jedoch betreten.

In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

