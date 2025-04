Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach Verkehrsunfallflucht wird Pkw-Fahrerin gesucht

Unna (ots)

Am Donnerstag (10.04.2025) kam es in Unna-Königsborn gegen 19:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kamener Straße, in Höhe Zechenstraße.

Eine bislang unbekannte Frau befuhr mit ihrem Pkw die Zechenstraße in Richtung Kamener Straße, um dort nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah sie den auf dem Fußgängerüberweg der Ampel kreuzenden 12-jährigen Fahrradfahrer aus Unna.

Durch die Kollision zwischen Pkw und Fahrrad wurde letzteres erheblich beschädigt.

Die unbekannte Pkw-Fahrerin erkundigte sich dann noch nach dem Befinden des Kindes, entfernte sich aber von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Das Kind musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach der flüchtigen Unfallverursachenden, die wie folgt beschrieben wird:

- Ca. 30 Jahre alt - Normale Figur - Schwarze lockige Haare - Dunkler, südländischer Hauttyp - Soll einen Kleinwagen in hellroter Farbe gefahren haben

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell