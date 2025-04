POL-UN: Schwerte - Bezirksdienstbeamte laden zur Bürgersprechstunde auf dem Schwerter Wochenmarkt

Werne (ots) - Am Donnerstag (10.04.2025) kam es in dem Zeitraum von 07:40 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An den 12 Bäumen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in die Wohnung, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Aktuell ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

mehr