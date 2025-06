POL-HA: E-Scooter-Fahrer kontrolliert: Verdacht der Drogenfahrt und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Hagen-Boele (ots) - Am Mittwochnachmittag (25.06.2025) wurde eine 94 Jahre alte Seniorin aus Boele Opfer eines Diebstahls. Um etwa 14.30 Uhr klingelte es an der Haustür der Frau. Als sie die Tür öffnete, sprach sie ein ihr unbekannter Mann mit "Mama" an. Er bot ihr zudem eine Zeitung an, die sie mit einer Spende bezahlte. Daraufhin betrat er die Wohnräume, suchte ...

