HZA-N: 70 Jahre Airport Nürnberg - und der Zoll feiert mit

Am 25. Mai lädt der Albrecht - Dürer - Airport Nürnberg von 11 - 17 Uhr zum Flughafenfest ein und feiert gleichzeitig sein 70 - jähriges Jubiläum.

Auch das Hauptzollamt Nürnberg feiert in diesem Jahr 70 Jahre Zoll am Nürnberger Flughafen und beteiligt sich am vielseitigen Programm der Geburtstagsfeier.

Die vierbeinigen Helfer des Zolls zeigen ihre "Spürhundeshow". Unter fachkundiger Moderation werden die Zollhunde um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz P 7 Koffer beschnüffeln und Drogen suchen.

Damit die Urlaubsfreude auch nach der Rückreise anhält, können sich die Besucher und Besucherinnen außerdem am Info - Stand des Hauptzollamts auf P 7 beraten lassen, was bei der Rückkehr von Auslandsreisen zu beachten ist. Von Artenschutz bis Zigaretten, von Arzneimitteln bis Zebrafell - die Zöllnerinnen und Zöllner geben Auskunft zu allen Fragen rund ums Reisen und zu den Einfuhrbestimmungen der EU. Anhand von Schaustücken aus der Asservatenkammer wird aufgezeigt, was besser im Urlaubsland bleiben sollte. Vorallem der Schutz der bedrohten Arten und der Verbraucherinnen und Verbraucher ist hier das Anliegen der Zollverwaltung. Auch zu den vielfältigen Abfertigungstätigkeiten des Zollamts Flughafen für Privatpersonen bis hin zu namhaften Firmen in der Region und im gesamten süddeutschen Raum können sich die Besucher und Besucherinnen informieren.

