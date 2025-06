Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten in Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 07.06.2025 ereignete sich ca. gegen 17:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in dem Kreuzungsbereich der B92 und der B175, der "Fortuna-Kreuzung", bei welchem zwei beteiligte Fahrzeuge stark beschädigt und vier Insassen schwer verletzt wurden. Bezüglich des Unfallhergangs wurde bekannt, dass die 80-jährige Verursacherin mit ihrem PKW, VW die B175 aus Richtung Berga-Wünschendorf kommend befuhr und den Kreuzungsbereich gerade in Richtung der Greizer Straße passieren wollte. Hierbei missachtete diese jedoch die Vorfahrt des zweiten Unfallbeteiligten Audi Fahrer, welcher die B92 aus Richtung Greiz kommend befuhr und kollidierte in der Folge mit diesem. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zudem wurden die beiden Insassen des Audi und die Fahrerin des VW stark verletzt, weshalb diese in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Der Beifahrer der Unfallverursacherin wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass seine Verletzungen lebensbedrohlich waren und dieser in das Klinikum nach Jena geflogen wurde. Aufgrund des Unfalls und der Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße in dem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt. <MS>

