Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Einbruch in Parteibüro

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag den 07.06.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz bekannt, dass bisweilen unbekannte Täter gewaltsam versuchten in das Parteibüro der Partei "Die LINKE" in der Carolinenstraße in Greiz einzudringen. Dabei seien die Täter vermutlich über den Hinterhof des Gebäudes, in welchem sich das Büro befindet, durch eine unverschlossene Tür wiederrechtlich in dieses eingedrungen. In diesem Gebäude beschädigten die Täter eine Holztür, welche zu den Büroräumlichkeiten der Partei führt und versuchten in diese einzudringen, was jedoch nicht gelang. Durch die Täter wurde die besagt Tür jedoch stark beschädigt und entglast. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann die Tatzeit auf den 06.06.2025, gegen 22:30 Uhr bis hin zum 07.06.2025 gegen 00:30 Uhr eingegrenzt werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0146146/2025, unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell