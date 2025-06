Polizei Hagen

POL-HA: Drogenkontrolle im Straßenverkehr

Hagen (ots)

Am 27.06.2025 wurde um 21:55 Uhr ein 25-jähriger Hagener im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Herdecker Straße in Hagen, Ortslage Vorhalle, überprüft. Er musst eine Blutprobe abgeben.

Der 25-jährige befuhr mit seinem Pkw VW Passat die Herdecker Straße in Hagen. Er wurde von der eingesetzten Streifenbesatzung zur Durchführung einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf den vorangegangenen Konsum von illegalen Betäubungsmitteln. Bei seiner Befragung legte der 25-jährige Wert auf die Feststellung, in der Vergangenheit Drogen konsumiert zu haben. Eine aktuelle Beeinträchtigung könne er sich nicht erklären, teilte er mit. In den Diensträumen des Polizeipräsidiums Hagen entnahm ein Arzt die von der Polizei gegen den Fahrzeugführer angeordnete Blutprobe.

Gegen den Autofahrer wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt. Das Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum wurde bis zum vollständigen Abbau der Betäubungsmittel untersagt.

Die Polizei Hagen führt Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch, indem Sie einerseits die Einhaltung von Verkehrsregeln überprüft und andererseits potenzielle Gefahrenquellen im Straßenverkehr reduziert. Sie teilt ergänzend mit, dass bereits der Konsum einer geringen Mengen Betäubungsmittel zahlreiche körperliche und psychische Auswirkungen haben kann. Wer Drogen nimmt und sich dann ans Steuer setzt, gefährdet möglicherweise sich selbst und andere. Die Polizei bittet um Beachtung einer einfachen Empfehlung: Keine Drogen im Straßenverkehr! (rd)

