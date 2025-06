Polizei Hagen

POL-HA: Streit wegen weggeworfener Zigarette - 30-Jähriger beißt 48-jährigem Mann in den Hinterkopf

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern endete am Samstagabend (28.06.2025) in Hohenlimburg in einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 22 Uhr stand ein 48-jähriger Mann vor einem Mehrfamilienhaus in der Freiheitstraße und warf eine Zigarette vor sich auf den Boden. Laut seiner Ehefrau wurde ein vorbeigehender 30-jähriger Mann darauf aufmerksam und beleidigte den 48-Jährigen. Als der Streit eskalierte, würgte der 30-Jährige den anderen Mann und biss ihm in den Hinterkopf. Nach einem Tritt ins Gesicht stürzte der 48-Jährige zu Boden. Unbeteiligte trennten die beiden Männer voneinander und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Hagener Krankenhaus. Die Kripo ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung. (sen)

