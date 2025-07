Polizei Hagen

POL-HA: Mann ignoriert Platzverweis und belästigt Passanten am Hauptbahnhof

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (30.06.2025) am Hauptbahnhof einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam, der zum wiederholten Mal Passanten belästigte. Gegen 20 Uhr wurden die Beamten am Berliner Platz auf den 25-Jährigen aufmerksam gemacht. Der offenbar alkoholisierte Mann pöbelte Passanten an und verhielt sich aggressiv. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass Polizisten ihm bereits bei einem vorausgegangenen Einsatz einen Platzverweis ausgesprochen hatten. Um weitere Störungen zu verhindern, legten die Beamten dem 25-Jährigen Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

