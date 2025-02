Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht!

Wittlich (ots)

Am 19.02.2025 kam es gegen 9:00-9:30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße, Höhe eines Autoservices, in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei kam es unmittelbar vor dem Kreisverkehr zum Zusammenstoß zwischen einem 22-jährigen Fußgänger und einem weißen PKW, wodurch der Fußgänger stürzte und sich eine leichte Verletzung zuzog. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Die Polizeiinspektion Wittlich ist unter folgender Telefonnummer 06571 926-0 und unter folgender E-Mail Adresse piwittlich@polizei.rlp.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell