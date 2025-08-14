Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Abgestellter Van gerät ins Rollen - Fahrer zwischen Fahrzeugen eingeklemmt.

Lippe (ots)

In der Bruchstraße in der Detmolder Fußgängerzone wurde ein Mann am Mittwochmorgen (13.08.2025) gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 67-Jähriger aus den Niederlanden war mit seinem Renault Master in Richtung Schülerstraße unterwegs und stoppte seinen Van zum Ausladen. Nachdem er sein Fahrzeug bereits verlassen hatte, bemerkte er, dass dieses durch ein Gefälle der Straße ins Rollen kam. Um eine Kollision seines Vans mit einem Lexus einer 55-jährigen Lagenserin, der sich verkehrsbedingt wartend vor diesem befand, zu verhindern, stellte sich der Mann zwischen die beiden Wagen. Dabei wurde er eingeklemmt. Passanten halfen ihm dabei seinen Renault zurückzuschieben, um sich zu befreien. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort. Die Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell