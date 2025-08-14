Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Falsche Heilerinnen betrügen Frau um Bargeld.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16 Uhr sprachen zwei unbekannte Frauen eine 65-jährige Detmolderin in der Langen Straße an. Sie behaupteten Heilpraktikerinnen zu sein und gaben in russischer Sprache vor, dass ein Angehöriger der 65-Jährigen verflucht sei und bald sterben würde, wenn sie nichts unternehme. Um Unheil von sich abzuwenden, übergab die Frau wenig später an der Weerth-Schule in der Siegfriedstraße eine niedrige 5-stellige Summe Bargeld an die Betrügerinnen. Dafür erhielt sie einen "magischen" Umschlag. Darin stellte die Detmolderin am nächsten Tag lediglich Zeitungspapier und eine Tafel Schokolade fest.

Die unbekannten Frauen wurden wie folgt beschrieben: Eine sei etwa 45 Jahre alt, habe braune mittellange Haare und trug ein langes beiges Kleid. Die zweite Frau sei etwa 35 Jahre, etwas dick, habe dunkle Haare (zum Zopf gebunden) und nannte sich Maria. Beide sprachen Russisch. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeugen, die Hinweise zu den Betrügerinnen geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Die Polizei warnt: Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld an fremde Personen!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell