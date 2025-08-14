PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Bad Salzuflen. Hotel-Diebe identifiziert - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Nach der polizeilichen Fahndung vom 22.07.2025 nach zwei Männern, die im März 2025 gemeinsam Geld aus der Kasse eines Hotels in der Parkstraße gestohlen hatten, konnten die Tatverdächtigen dank Zeugenhinweisen identifiziert werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten der Männer. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

