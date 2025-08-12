Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fünf Strafanzeigen in wenigen Stunden

Schleiz (ots)

Insgesamt fünf Anzeigen kassierte im Laufe des Sonntagabends ein 39-Jähriger in Schleiz. Die Polizeibeamten rückten mehrmals zu Einsätzen mit dem Mann aus, nachdem er in einem Supermarkt gestohlen und die eingesetzten Polizisten anschließend beleidigt hatte. Einem Platzverweis nach einer vorangegangenen Drohung gegenüber einer Bekannten kam der 39-Jährige nicht nach, sodass er durch mehrere Kollegen der Schleizer Polizeidienststelle zugeführt wurde. Aufgrund verschiedener Umstände wurde der mit über 2,1 Promille alkoholisierte Beschuldigte schließlich in ein psychiatrisches Klinikum eingewiesen.

