Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Seniorin stirbt nach Verkehrsunfall

Ullersreuth/ Göritz (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ullersreuth und Göritz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Pkw-Fahrerin tödliche Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf der Fahrbahn stehenden Sattelzug zusammen. Der Lkw-Fahrer betankte zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrzeug einen Traktor, der auf einem angrenzenden Feld stand. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und verstarb wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus.

Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Landratsamtes zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Ortsverbindungsstraße war zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell