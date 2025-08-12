PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Seniorin stirbt nach Verkehrsunfall

Ullersreuth/ Göritz (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ullersreuth und Göritz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Pkw-Fahrerin tödliche Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf der Fahrbahn stehenden Sattelzug zusammen. Der Lkw-Fahrer betankte zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrzeug einen Traktor, der auf einem angrenzenden Feld stand. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und verstarb wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus.

Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Landratsamtes zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Ortsverbindungsstraße war zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 10:07

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

    Schleiz (ots) - Am Montag, gegen 10.45 Uhr, befuhr der 71-jährige Fahrer eines Motorrades die Straße aus Richtung Oberböhmsdorf kommend in Fahrtrichtung Schleiz. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der weiteren Folge. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

  • 12.08.2025 – 10:06

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Tegau (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 22.00 Uhr, befuhr der 64-jährige Fahrer eines PKW die Straße von Tegau kommend in Richtung Krölpa. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er nach rechts auf die Bankette, kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war ...

  • 12.08.2025 – 10:05

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Saalfeld (ots) - Am Montag, gegen 11.50 Uhr, wurde der 35-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld in der Albert-Schweitzer-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

