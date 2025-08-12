LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Saalfeld (ots) - Ein nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des 09.08.2025 auf der K 125. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer fuhr mitsamt Beifahrerin von Schloßkulm kommend in Richtung Rudolstadt. Der Fahrer unterschätzte eine starke Linkskurve und kam aufgrund der folglich nicht angepassten Geschwindigkeit im Bereich des Kurvenauslaufs nach ...

mehr