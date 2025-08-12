Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Saalfeld (ots)
Am Montag, gegen 11.50 Uhr, wurde der 35-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld in der Albert-Schweitzer-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille.
