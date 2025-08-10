PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zweifacher Verkehrsunfall zwischen Schloßkulm und Rudolstadt

Saalfeld (ots)

Ein nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des 09.08.2025 auf der K 125. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer fuhr mitsamt Beifahrerin von Schloßkulm kommend in Richtung Rudolstadt. Der Fahrer unterschätzte eine starke Linkskurve und kam aufgrund der folglich nicht angepassten Geschwindigkeit im Bereich des Kurvenauslaufs nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er leicht mit einem Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Dabei erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen, daher wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Hinter dem Verunfallten fuhr ein 23-jähriger Bekannter. Dieser schätzte den Kurvenverlauf ebenfalls falsch ein und folgte dem Vorausfahrenden in den Straßengraben. Bei der polizeilichen Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers ergab sich der Verdacht, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Folglich ereilt nun auch ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

