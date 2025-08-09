Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durstiger Ladendieb

Saalfeld (ots)

Am Freitag gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in ein Geschäft in der Saalfelder Innenstadt gerufen, weil durch einen Kunden beim Verlassen das Geschäfts die Alarmanlage auslöste. Bei der Durchsuchung des amtsbekannten 36-jährigen Saalfelders konnten bei ihm mehrere alkoholische Getränke aufgefunden werden, welche er entwenden wollte, obwohl er wohl in den Vormittagsstunden bereits erheblich den Alkoholkonsum zugesprochen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2,4 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahl aufgenommen und ein Hausverbot gegen die Person ausgesprochen.

