Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwarzatal (ots)

Am Samstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Kraftrades Honda die L 1112 in der Ortslage Mellenbach. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das nicht mehr fahrbereite Krad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell