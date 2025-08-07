PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entwendung von Eigenanbau-Cannabispflanzen aus Innenhof

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, den 06.08.2025, wurden im Zeitraum von 6 bis 7 Uhr drei erntereife Cannabisplanzen aus einem Innenhof in der Innenstadt von Pößneck entwendet. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Planzen vor dem Zugriff von fremden Personen (insbesondere Minderjährigen), gemäß den geltenden Anbauvorschriften gesichert waren.

Zeugen die Wahrnehmungen zu dem Sachverhalt oder den bisher unbekannten Täter(n) oder Täterin(nen) machen können, werden gebeten sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saale-Orla, unter der der Nr.: 03663 4310 zu melden!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 09:18

    LPI-SLF: Wichtig! Aktuelle Anreiseinformation zum diesjährigen SMS-Festival sowie allgemeine Informationen zur Erreichbarkeit der Pressestelle während des Festivals

    Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots) - Seit Mittwochmorgen führt die Landespolizeiinspektion Saalfeld einen Einsatz im Zusammenhang mit dem diesjährigen SonneMondSterne-Festival in Saalburg-Ebersdorf mit zahlreichen Unterstützungskräften der Thüringer Polizei durch. Umfangreiche Informationen sowie ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 16:41

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Sonneberg (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Neustadter Straße bei der Ladezone des dortigen Möbelgeschäftes zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich mit Sonneberger Kreiskenner und den Buchstaben "RW" fuhr gegen einen dort befindlichen Firmenwagen. Der Fahrzeugführer hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch die PI Sonneberg wurden die ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 09:38

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16.25 Uhr, meldete ein Zeuge eine vermutliche Trunkenheitsfahrt in Rudolstadt. Durch die eingesetzten Beamten konnte das genannte Fahrzeug und der 66-jährige Fahrer kurze Zeit später in der Breitscheidstraße kontrolliert werden. Der mit dem Mann durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren