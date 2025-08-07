Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entwendung von Eigenanbau-Cannabispflanzen aus Innenhof

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, den 06.08.2025, wurden im Zeitraum von 6 bis 7 Uhr drei erntereife Cannabisplanzen aus einem Innenhof in der Innenstadt von Pößneck entwendet. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Planzen vor dem Zugriff von fremden Personen (insbesondere Minderjährigen), gemäß den geltenden Anbauvorschriften gesichert waren.

Zeugen die Wahrnehmungen zu dem Sachverhalt oder den bisher unbekannten Täter(n) oder Täterin(nen) machen können, werden gebeten sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saale-Orla, unter der der Nr.: 03663 4310 zu melden!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell