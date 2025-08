Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wichtig! Aktuelle Anreiseinformation zum diesjährigen SMS-Festival sowie allgemeine Informationen zur Erreichbarkeit der Pressestelle während des Festivals

Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots)

Seit Mittwochmorgen führt die Landespolizeiinspektion Saalfeld einen Einsatz im Zusammenhang mit dem diesjährigen SonneMondSterne-Festival in Saalburg-Ebersdorf mit zahlreichen Unterstützungskräften der Thüringer Polizei durch. Umfangreiche Informationen sowie Hinweise zur Anreise wurden bereits am Montag, dem 04.08.2025, bekannt gegeben. WICHTIG: Stand Mittwoch, 06.08.2025, 09:00 Uhr: Auf der Landesstraße 1095 kommt es aufgrund der Anreise von Schleiz Richtung in Richtung des Veranstaltungsgeländes zu Stauerscheinungen. Zahlreiche Festivalbesucher reisten bereits in den frühen Morgenstunden an, die Campingplätze füllen sich bereits.

Ansprechpartner:innen der Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit sind von Mittwoch, 06.08.2025, bis einschließlich Sonntag, 10.08.2025, im Einsatzraum in Saalburg-Ebersdorf unterwegs und stehen sowohl persönlich als auch telefonisch für Presse- sowie Interviewanfragen zur Verfügung. Folgende Telefonnummern werden für Rückfragen oder Kontaktaufnahmen im Vorhinein bereitgestellt: 03671-561702 oder 0162-6736035.

