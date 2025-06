Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrsunfall auf der L615 - Zwei Personen leicht verletzt.

Wolfenbüttel (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 615 ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L615 aus Wolfenbüttel kommend in Richtung Thiede, als er aus bislang ungeklärter Ursache links in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer versuchte durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wurde jedoch seitlich erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurden der mutmaßliche Unfallverursacher sowie die 66-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im betroffenen Bereich.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfenbüttel unter der bekannten Rufnummer zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell