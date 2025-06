Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und Thiede vom 28.06.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Körperverletzung, Hohbarg 60, 38229 Salzgitter, 20.06.2025, ca. 22:00 Uhr Zur angegebenen Zeit begab sich eine 48-jährige Salzgitteranerin in ihren Garten um die Pflanzen zu gießen. Ohne dass sie es mitbekommen hatte, muss eine noch unbekannte Person von hinten an sie herangetreten sein. Kurz danach sei ihr ein Schlag in den Nacken zugefügt worden, durch den sie das Gleichgewicht verlor. Durch anschließenden Sturz zog sie sich eine Schürfwunde an der Stirn zu. Als sie wieder zu sich kam, habe sie keinen Täter mehr auf dem Grundstück bei sich sehen können. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Diebstahl, Kattowitzer Straße 191, 38226 Salzgitter, Helios-Klinikum, 26.06.2025 17:00 - 27.06.2025 07:00 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum entwendeten derzeit noch unbekannte Täter zwei Sessel aus dem Bestand einer Cafeteria, inklusive der dazugehörigen Sitzpolster. Die Sitzmöbel waren im Außenbereich aufgestellt. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

