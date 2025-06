Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 27.06.2025, 12:00 Uhr - 28.06.2025, 09:00 Uhr

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen Zeit: 27.06.2025, 16.00 Uhr Ort: Gemarkung Gebhardshagen, K 22 zw. Steinlah und Gebhardshagen Hergang: Eine 39-jährige Pkw-Führerin befuhr die Kreisstraße aus Richtung Steinlah in Richtung Gebhardshagen, als nach eigenen Angaben ein entgegenkommender Pkw auf ihre Fahrbahn schwenkte, so dass sie ausweichen musste, dabei auf den Grünstreifen geriet und ins Schleudern kam. Dabei überschlug sich der Pkw und kam im angrenzenden Graben zum Liegen. Das andere Fzg. setzte die Fahrt fort. Bei dem Überschlag wurden die Fahrzeugführerin sowie ihre beiden Kinder (7 und 5 Jahre alt) leicht verletzt. Sie klagten über Schmerzen im Brustbereich und wurden zur weiteren Behandlung mittels Rtw ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Androhung von Straftaten/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Zeit: 27.06.2025, 18.19 Uhr Ort: Regionalzug sowie Bahnhofsunterführung, 38259 Salzgitter-Bad Hergang: Nachdem ein 39-jähriger Mann, der augenscheinlich unter Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss stand, in der Regionalbahn androhte, anderen Personen in den Kopf schießen zu wollen, wurde er von den eingesetzten Beamten an der Bahnunterführung angetroffen und angesprochen. Bei der nachfolgenden Kontrolle griff die 39-jährige Begleiterin des Mannes die Beamten an und musste fixiert werden. Als der Mann dieses bemerkte, ging er ebenfalls die Beamten an. Nachdem beide überwältigt werden konnten, wurde der Mann schließlich in eine Klinik für Psychiatrie eingewiesen. Beide erwartet u.a. ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Beamtin wurde dabei leicht an der Hand verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Führen eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss Zeit: 28.06.2025, 00.27 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger 30 Hergang: Nachdem durch die eingesetzten Beamten ein Paar fahrend auf einem E-Scooter festgestellt wurden, hielten sie diese zwecks einer Kontrolle an. Als der 27-Jährige Mann, der den E-Scooter gelenkt hatte, einen Alkoholtest machen sollte, flüchtete er fußläufig, konnte jedoch durch den Beamten gestellt werden. Durch das aggressive Verhalten des Mannes bedingt musste der Beamte das dienstlich gelieferte Reizgas einsetzen. Anschließend wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 0,84 Prom. ergab. Den Mann erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell