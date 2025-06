Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2025. FOTO IM ANHANG

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Eine Aktion fürs Herz und ein wichtiger Bestandteil unserer Verkehrssicherheitsarbeit.

Heute Vormittag hatten unsere Mitarbeitenden der Polizei Gebhardshagen eine schöne Aufgabe, als sie im Kindergarten St. Gabriel auf 20 Kinder trafen. Es ging heute um den "Erwerb" des Fußgängerführerscheins.

Ab 10 Uhr mussten die Kinder in 2-er Gruppen eine vorgegebene Wegstrecke zurücklegen. Da die Kinder ab den Sommerferien eingeschult werden, sollte diese Aktion als Vorbereitung dienen, den täglichen Schulweg als Fußgänger, insbesondere beim Überqueren von Straßen, verkehrssicher bestreiten zu können.

Alle teilnehmenden Kinder wurden, dank der Mitarbeitenden des Kindergartens, sicher auf den heutigen Tag vorbereitet. Von daher verlief alles reibungslos und sicher und allen wurden die "Urkunden" verliehen.

Der obligatorische Teil ist natürlich die Begegnung mit der Polizei. Alle durften sich schließlich noch unseren Streifenwagen anschauen und auch reinsetzen. Selbst das Blaulicht gehört immer mit dazu.

Die Aktion ist als Teil der Verkehrserziehung und Prävention sehr wichtig. Insbesondere bei den Kindern, der Elternschaft und den Mitarbeitenden des Kindergartens kam dieser Tag extrem gut an und bleibt in positiver Erinnerung, so Julia Aßmann von der Polizei Gebhardshagen.

Leider bleibt aber auch festzustellen, dass die Verkehrssituation, wie an vielen anderen Kindergärten auch, insbesondere am Morgen und zum KiTa-Ende verbesserungswürdig ist. Leider können wir immer wieder beobachten, dass Eltern Halteverbote missachten oder sich auch nicht rücksichtsvoll, insbesondere gegenüber den Kindern, verhalten. Bitte, liebe Eltern, nehmt Rücksicht und haltet Euch an die Vorschriften und seid damit ein wunderbares Vorbild für die Kinder.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell