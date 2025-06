Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall forderte eine schwer verletzte Person.

Wolfenbüttel, Lange Straße, 24.06.2025, 07:45 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass ein 22-jähriger Fahrer eines Busses auf der Langen Straße in Richtung Harztorwall fuhr. Zeitgleich befuhr ein 15-jähriger Fahrer eines E-Scooter einen dort befindlichen Geh- und Radweg und beabsichtige, an einer dortigen Lichtzeichenanlage die Fahrbahn zu überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen Bus und E-Scooter. Der 15-jährige Schüler musste mit schweren Verletzungen in das örtliche Klinikum gefahren werden. Der verursachte Schaden liegt bei ca. 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt die Ursache des Unfalls. Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell