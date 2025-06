Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 22.06.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Pkw-Brand

38239 Salzgitter-Watenstedt, Heinrich-Büssing-Straße, 21.06.06.2025, 11:00 Uhr Während der Fahrt fing plötzlich, der mit zwei Personen besetzte Pkw, an zu brennen. Der Fahrzeugführer fuhr mit dem Pkw unverzüglich an den Fahrbahnrand, so dass beide aussteigen konnten. Durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwillige Feuerwehr Immendorf wurde der brennende Pkw gelöscht. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht. Eine weitere Behandlung war nicht erforderlich. Der Pkw wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000EUR. Bislang ist nicht bekannt, warum der Pkw in Brand geraten ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind 38228 Salzgitter-Lebenstedt, Humboldtallee, 21.06.2025, 10:30 Uhr Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw (Mercedes) die Humboldtallee. Neben ihr befanden sich ihre beiden Kinder ebenfalls in dem Fahrzeug. Plötzlich kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Lupo. Eines der Kinder wurde vorsorglich vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Eine weitere Behandlung war nicht erforderlich. Beide Pkw waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Jugendlichen 38226 Salzgitter, Neißestraße, Ein-/Ausfahrt des Netto-Parkplatzes, 21.06.2025, 14:09 Uhr Die Fahrerin eines Pkw wollte vom Netto-Parkplatz kommend auf die Neißestraße einbiegen. Als sie verkehrsbedingt warten musste, ist ein 14jähriger Jugendliche mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg aus Richtung Berliner Straße kommend aus bisher nicht bekannten Gründen seitlich gegen die Beifahrertür vom Pkw gefahren. Daraufhin stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht, so dass er mittels Rettungswagen dem hiesigen Klinikum zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen zugeführt weren musste. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet.

Wechselseitige Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz/Pflichtversicherungsgesetz mit einem nicht zugelassenen Kleintraktor 38239 Salzgitter-Thiede, Pappeldamm 85A, Kleingartenverein Fortuna, 21.06.2025, 14:00 Uhr Eine männliche Person befuhr alkoholisiert mit seinem Kleintraktor die Zuwegung zu dem o.g. Kleingartenverein um dort tätig zu werden. Eine weitere männliche Person, mit der er in der Vergangenheit schon häufiger Streit hatte, wies ihn dann darauf hin, dass er in diesem Zustand die Zuwegung und das Gelände des Kleingartenvereins nicht befahren dürfe. Daraufhin habe der Fahrzeugführer des Traktors der anderen männlichen Person gezielt mit der Faust auf dessen Nase geschlagen. Danach habe diese Person ebenfalls mit der Faust in dessen Gesicht zurückgeschlagen. Beide Personen erlitten durch die jeweiligen Gewaltanwendungen leichte Verletzungen. Etwaige medizinische Behandlung waren jedoch nicht erforderlich. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Fahrzeugführer durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 2,59 Promille feststellen. Aus diesem Grund wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Kleintraktor nicht zugelassen und versichert war. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 21.06.2025, 18:10 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins war und die montierten Kennzeichen nicht für den angehaltenen Pkw ausgegeben waren. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der geführte Pkw überhaupt nicht zugelassen war. Die Kennzeichen und die Pkw-Schlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell