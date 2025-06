POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.06.2025.

Salzgitter (ots) - Hoher Schaden durch sogenannten Schockanruf. Salzgitter, Gebhardshagen, 19.06.2025, 16:45 Uhr. Eine betagte Seniorin ist in Salzgitter Gebhardshagen Geschädigte eines Schockanrufes geworden. Eine angebliche Polizeibeamtin hatte sich telefonisch bei der Frau gemeldet und ihr in diesem Telefonat mitgeteilt, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall ...

mehr