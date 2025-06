Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.06.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete mehrere Tonnen Kabel.

Salzgitter, Ringelheim, Bahnhofstraße, 19.06.2025, 02:40-03:15 Uhr.

Mehrere unbekannte Täter gelangten durch ein verschlossenes Tor auf das Gelände einer Ver-/Entsorgungseinrichtung und erbeuteten im Tatverlauf ca. 2-3 Tonnen Kabel. Das Stehlgut wurde bei der Tat in einen weißen Transporter geladen und abtransportiert. Es ist hierdurch ein Schaden von mindestens 6.000 Euro verursacht worden. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell