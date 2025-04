Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Hilter: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagabend, gegen 21:55 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Oesede ein Pkw auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit vom Eschweg nach links auf die Glückaufstraße (L95) in Fahrtrichtung Kloster Oesede einbog - mutmaßlich bei Rotlicht.

Als die Beamten das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten und hierzu Blaulicht sowie Martinshorn einschalteten, beschleunigte der Pkw stark und entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Die Verfolgungsfahrt führte über die Glückaufstraße bis zum Kreisverkehr "Steiniger Turm" und von dort weiter auf die Ebbendorfer Straße (L99) in Richtung Hilter/Borgloh. In der Spitze fuhr der flüchtige Wagen Geschwindigkeiten von über 150 km/h.

Im Bereich des Zubringers zur A33, Fahrtrichtung Diepholz, verlor der Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Schutzplanke und kam im Straßengraben zum Stehen.

Bei dem verunfallten Fahrzeug handelt es sich um einen abgemeldeten BMW vom Typ 325i. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zwei Personen im Fahrzeug: ein 27-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau. Beide wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da die Insassen beim Eintreffen der Polizeikräfte das Fahrzeug bereits verlassen hatten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wer das Fahrzeug gefahren hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weder der Mann noch die Frau verfügen über eine gültige Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass beide unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der BMW wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Die Auffahrt zur A33 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Schutzplanke wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen zahlreicher Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgenommen, darunter Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, fahrlässige Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des flüchtigen Fahrzeugs gefährdet oder behindert wurden, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

