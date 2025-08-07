Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter macht sich bei Tankvorgang selbstständig und stoppt Pkw-Führer mit Alkoholeinfluss

Dittersdorf (Saale-Olra-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, den 06.08.2025, gegen 10:10 Uhr wollte ein 23-Jähriger aus Sachsenanhalt seinen Kleintransporter an der Tankstelle in Dittersdorf betanken. Als der Mann das Fahrzeug, nach dem Tankvorgang verlassen hatte, rollte der nicht ordnungsgemäß gesicherte langsam Transporter die abschüssige Strecke entlang, in Rtg. der Ortsmitte von Dittersdorf. Von dort kam gerade ein 60-jähriger Fahrer mit seinem Pkw gefahren. Der Pkw-Fahrer schaffte es nicht dem führerlosen Transporter auszuweichen, wodurch es zur Kollision zwischen der Transporterfront und der Fahrerseite und der Airbag des Pkw ausgelöst wurde. Hierdurch erlitt der Pkw-Fahrer eine Verletzung eines Auges. Vor der dringenden Verbringung des Fahrzeugführers in eine Spezialklinik in Mittelthüringen, stellten die eingesetzten Polizisten bei ihm noch einen Atemakoholwert in Höhe von 1,03 Promille fest. In der behandelnden Klinik erfolgte dann eine Blutprobenentnahme. Gegen ihn Laufen nun Ermittlungen bzgl. Trunkenheit im Straßenverkehr und gegen den Transporterfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall.

Die Sachschäden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw wird auf 10.000 Euro und an dem Transporter auf 5.000 Euro geschätzt.

