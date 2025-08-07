PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter macht sich bei Tankvorgang selbstständig und stoppt Pkw-Führer mit Alkoholeinfluss

Dittersdorf (Saale-Olra-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, den 06.08.2025, gegen 10:10 Uhr wollte ein 23-Jähriger aus Sachsenanhalt seinen Kleintransporter an der Tankstelle in Dittersdorf betanken. Als der Mann das Fahrzeug, nach dem Tankvorgang verlassen hatte, rollte der nicht ordnungsgemäß gesicherte langsam Transporter die abschüssige Strecke entlang, in Rtg. der Ortsmitte von Dittersdorf. Von dort kam gerade ein 60-jähriger Fahrer mit seinem Pkw gefahren. Der Pkw-Fahrer schaffte es nicht dem führerlosen Transporter auszuweichen, wodurch es zur Kollision zwischen der Transporterfront und der Fahrerseite und der Airbag des Pkw ausgelöst wurde. Hierdurch erlitt der Pkw-Fahrer eine Verletzung eines Auges. Vor der dringenden Verbringung des Fahrzeugführers in eine Spezialklinik in Mittelthüringen, stellten die eingesetzten Polizisten bei ihm noch einen Atemakoholwert in Höhe von 1,03 Promille fest. In der behandelnden Klinik erfolgte dann eine Blutprobenentnahme. Gegen ihn Laufen nun Ermittlungen bzgl. Trunkenheit im Straßenverkehr und gegen den Transporterfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall.

Die Sachschäden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw wird auf 10.000 Euro und an dem Transporter auf 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 16:31

    LPI-SLF: Entwendung von Eigenanbau-Cannabispflanzen aus Innenhof

    Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Mittwoch, den 06.08.2025, wurden im Zeitraum von 6 bis 7 Uhr drei erntereife Cannabisplanzen aus einem Innenhof in der Innenstadt von Pößneck entwendet. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Planzen vor dem Zugriff von fremden Personen (insbesondere Minderjährigen), gemäß den ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 09:18

    LPI-SLF: Wichtig! Aktuelle Anreiseinformation zum diesjährigen SMS-Festival sowie allgemeine Informationen zur Erreichbarkeit der Pressestelle während des Festivals

    Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots) - Seit Mittwochmorgen führt die Landespolizeiinspektion Saalfeld einen Einsatz im Zusammenhang mit dem diesjährigen SonneMondSterne-Festival in Saalburg-Ebersdorf mit zahlreichen Unterstützungskräften der Thüringer Polizei durch. Umfangreiche Informationen sowie ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 16:41

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Sonneberg (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Neustadter Straße bei der Ladezone des dortigen Möbelgeschäftes zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich mit Sonneberger Kreiskenner und den Buchstaben "RW" fuhr gegen einen dort befindlichen Firmenwagen. Der Fahrzeugführer hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch die PI Sonneberg wurden die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren