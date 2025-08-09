Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Musikboxen nach Diebstählen von Campingplätzen aufgefunden- rechtmäßige Eigentümer gesucht

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Im Laufe des Freitags kam es während des SonneMondSterne-Festivals zu mehreren Diebstählen von Musikboxen aus Zelten bzw. von den Campingplätzen. Durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungen gelang es, gestohlene Boxen im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen wieder aufzufinden und teilweise den rechtmäßigen Eigentümern wieder herauszugeben. Der Täter wurde bekanntgemacht, es handelt sich um einen 32-Jährigen aus der Region.

Zum Zwecke der Übergabe der übrigen Musikboxen an die rechtmäßigen Eigentümer werden diese gebeten, sich unter Mitführen eines Eigentumsnachweises oder durch Benennung individueller Merkmale der Boxen an die 24/7 besetzte Polizeiwache am Turnhallenvorplatz im Wetteraweg zu wenden. Auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich zur Anzeigenerstattung und möglicherweise Zuordnung ihres Eigentums bei der Polizeiwache einzufinden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell