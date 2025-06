Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/B27: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (23.06.2025), gegen 19.10 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg ereignet hat.

Ein Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Bietigheim-Bissingen. An der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord wollte die Streifenwagenbesatzung nach links auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart abbiegen. Der 27 Jahre alte Fahrer des Dienstwagens bog langsam bei roter Ampel nach links ab. Zwei auf dem linken und mittleren Fahrstreifen in Richtung Ludwigsburg fahrende Pkw-Lenker, deren Ampel grün zeigte, erkannten dies und stoppten. Auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigsburg fuhr eine 59 Jahre alte Ford-Lenkerin. Ihre Sicht war durch die bereits haltenden Pkws erschwert, sodass sie den Streifenwagen mutmaßlich nicht kommen sehen konnte. Ebenso konnte der 27-Jährige den Ford vermutlich nicht sehen. Die 59-Jährige fuhr ungebremst über die grüne Ampel in den Einmündungssbereich ein und kollidierte mit dem abbiegenden Streifenwagen. Sowohl die 59-Jährige als auch eine 23 Jahre alte Polizistin in dem Dienstfahrzeug wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell