LPI-SLF: DiS-Kontrollen: Zahlreiche Feststellungen bei Verkehrskontrollen

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag fanden Verkehrskontrollen bei Durch- und Abreise zum Festivalgelände statt. Im Bereich Gräfenwarth, Pöritzsch, Wernsdorf sowie auf Höhe der Anschlussstelle Schleiz wurden Verkehrsteilnehmer durch sogenannte DiS-Beamte (DiS= Drogen im Straßenverkehr, Kontrollgruppe bestehend aus rund 50 Beamten aus dem Bundesgebiet) angehalten und auf ihre Fahrtauglichkeit, das Mitführen erforderlicher Dokumente sowie den Zustand ihrer Fahrzeuge geprüft. Bis zum Sonntagmittag wurden 58 Verstöße festgestellt. 25 Verkehrsteilnehmer waren unter Drogeneinfluss unterwegs, 20 Fahrer:innen unter dem Einfluss von Alkohol. In acht Fällen wurden darüber hinaus Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt sowie zwei Anzeigen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Schlussendlich wurden noch zwei Verstöße gegen das Waffengesetz sowie eine Urkundenfälschung festgestellt.

Die Feststellungen bezogen sich grundsätzlich schwerpunktmäßig auf Alkohol-bzw. Drogeneinfluss während der Teilnahme am Straßenverkehr. Zum Zwecke der erforderlichen Blutprobenentnahmen waren Ärzte mit an den Kontrollstellen zugegen, sodass die Sachverhalte insgesamt zügig abgearbeitet werden konnten. Der Einsatz der DiS-Beamten wird polizeilich als großer Erfolg für die Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr gewertet.

