Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeiliches Fazit zum 27. SMS-Festival am Sonntagnachmittag (Stand: 14:00 Uhr)

Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots)

Mit Stand Sonntagnachmittag wird durch die Polizei folgendes Fazit zum 27. "SonneMondSterne" -Festival gezogen: Es wurden insgesamt 170 polizeilich relevante Sachverhalte, davon über 120 Straftaten, in den zurückliegenden Tagen registriert. Circa die Hälfte der Straftaten sind dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität zuzuordnen. Es kam zu keinen herausragenden Drogenfunden; in Summe wurden knapp 50 Gramm Cannabis, geringfügige Mengen Kokain und einige Ecstasy- sowie LSD-Tabletten fest- und sichergestellt. Bislang wurden 14 Diebstahls- sowie wenige Körperverletzungsanzeigen u.a. bei der Polizeiwache im Wetteraweg erstattet. Nach einem größeren Fund von Diebesgut nach einer Wohnungsdurchsuchung - es wurde bereits polizeilich dazu berichtet- konnte der Großteil der daraus sichergestellten Musikboxen wieder an die rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden.

Es kann von einem weitestgehend ruhigen Festivalverlauf berichtet werden, jedoch wurden während Einsatzmaßnahmen leider drei Security-Mitarbeiter sowie fünf Polizeibeamte während ihrer Dienstausübung durch Veranstaltungsteilnehmer verletzt.

Gegenwärtig, mit Stand 14:00 Uhr, sind bereits zahlreihe Besucher abgereist bzw. befinden sich auf der Heimreise. Daher kommt es zu stockendem Verkehr auf den Abfahrtsstraßen. Die eingesetzten Beamten sowie Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes regeln den Verkehr, um die Abreise so schnell und sicher wie möglich zu gestalten. Im Rahmen von Präventionsmaßnahmen werden durch das Landratsamt auf dem Turnhallenvorplatz Tests zur Fahrtauglichkeit angeboten und durch die Festivalteilnehmer rege genutzt. Wir wünschen allen eine gute Heimreise.

