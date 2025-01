POL-HA: Auto in Wehringhausen aufgebrochen - Hagener Kripo sucht Zeugen

Hagen-Mitte (ots) - Nach zwei Raubdelikten in den Nächten auf Freitag (24.01.2025) und Samstag (25.01.2025) in der Innenstadt sucht die Kripo des Polizeipräsidiums Hagen Zeugen. Am Freitag griffen drei bislang unbekannte Täter gegen 01.30 Uhr in der Mittelstraße eine 47-jährige Frau an. Die Hagenerin befand ...

mehr