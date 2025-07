Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ in Ferienhaus eingebrochen - Geländewagen für eine "Spritztour" mitgenommen!? ++ erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall ++ Motorradfahrer verunfallt - mit Pkw kollidiert ...

Lüneburg (ots)

Presse - 09.07.2025 ++

Lüneburg

Melbeck - erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es in den Nachmittagsstunden des 08.07.25 auf der Bundesstraße 4 zwischen Lüneburg und Melbeck. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Lkw 35-Tonner mit Anhänger war gegen 16:45 Uhr aufgrund stockendem Verkehrs auf einen Pkw Daimler A-Klasse eines 36-Jährigen aufgefahren. Der Daimler-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Lüneburg - Motorradfahrer verunfallt - mit Pkw kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Motorradfahrer in den Morgenstunden des 08.07.25 im Sültenweg. Nach derzeitigen Ermittlungen war der junge Mann gegen 10:40 Uhr mit einem einparkenden Pkw Seat einer 71-Jährigen kollidiert, die auf die Fahrbahn gebogen war. Durch die Berührung kollidierte der Motorradfahrer auch mit drei weiteren abgestellten Pkw. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - keine Beute

In ein Einfamilienhaus im Munstermannskamp brach ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 08.07.25 ein. Der Täter hatte zwischen 14:30 und 17:00 Uhr die Verglasung einer Terrassentür beschädigt und war ins Gebäude gelangt. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Dort konnte jedoch keine Beute gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kneipe scheitert

In eine Kneipe in der Haagestraße versuchte ein Unbekannter im Zeitraum vom 06. bis 08.07.25 einzubrechen. Dabei versuchte sich der Täter mit einem Trennschleifer an einer Sicherheitstür, scheiterte jedoch, so dass kein Einbruch möglich war. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb wird renitent und flüchtet - im Rahmen der Fahndung gestellt

Mit einem renitenten Ladendieb hatte es ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Grapengießerstraße in den Nachmittagsstunden des 08.07.25 zu tun. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 44-Jährige hatte gegen 14:45 Uhr versucht zwei Parfüm-Artikel in seiner Hosentasche aus dem Markt zu schmuggeln. Nach Verfolgung und einer Rangelei mit einem Mitarbeiter, schwang der Dieb sich auf sein Fahrrad und ergriff die Flucht. Er konnte kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung durch alarmierte Polizeibeamte gestellt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Lüneburg - Polizei stellt Schreckschusswaffe im Rahmen eines Streites sicher

Zu einem Streit wegen der Nutzung einer Zuwegung und wechselseitigen Bedrohungen kam es in den Nachmittagsstunden des 08.07.25 zwischen zwei 37 und 48 Jahre alten Männern aus Lüneburg auf einem Grundstück Im Tiefen Tal. Im Verlauf drohte der 48-Jährige seinem Bekannten auch mit einer geladenen Schreckschusswaffe. Alarmierte Polizeibeamte griffen ein und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Parallel leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Bedrohung gegen beide Männer ein.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Pisselberg/Hitzacker - in Ferienhaus eingebrochen - Geländewagen für eine "Spritztour" mitgenommen!?

In ein Ferienhaus in Pisselberg brachen Unbekannte in der Nacht zum 08.07.25 ein. Dabei gelangten die Einbrecher auch an die Schlüssel eines vor dem Gebäude abgestellten Pkw BMWiX1 Geländewagen, Farbe blau, mit "Berliner"-Kfz-Kennzeichen. Mit dem Fahrzeug fuhren die Einbrecher weg, machten vermutlich eine "Spritztour" oder auch andere "Machenschaften" und stellten den Pkw danach auf dem Parkplatz eines Restaurants in Hitzacker wieder ab. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen, die den blauen Pkw BMW im Verlauf der Nacht zum 08.07. bzw. in den Morgenstunden des 08.07.25 wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - "eingebrochen" - Ladenkasse aus Friseursalon gestohlen

In die Räumlichkeiten eines Friseursalons im Niestedter Weg brachen Unbekannte in der Nacht zum 08.07.25 ein. Die Täter gelangten durch eine Hintertür in die Räumlichkeiten und griffen sich u.a. eine Ladenkasse mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Hitzacker - E-Bike aus Carport gestohlen

Eine E-Bike der Marke Hardtail nahmen Unbekannte in der Nacht zum 08.07.25 aus einem Carport, Schmals Höhe, mit. Das E-Bike war nicht gesichert. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lemgow, OT. Puttball - Schwelbrand durch Abbrennen von Unkraut

Zu einem Schwelbrand durch Abbrennen von Unkraut kam es in den Nachmittagsstunden des 08.07.25 auf einem Grundstück in Puttball. Dabei kam es zu einem Brand auf einer Fläche von gut einem Quadratmeter an einer Hausecke des Wohngebäudes. Die Feuerwehr war gegen 16:30 Uhr im Löscheinsatz. Größerer Sachschaden entstand glücklicherweise nicht.

Dannenberg, OT. Tripkau - Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw - zwei Leichtverletzte

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 08.07.24 auf der Bundesstraße 216 zwischen Tripkau und Rskau. Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 64 Jahre alter Fahrerin eines Pkw Mitsubishi gegen 16:10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Riskau unterwegs. Ihr entgegen kam ein Traktor sowie eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai, die ausscherte und es in der Folge zu einer Kollision der beiden Pkw kam. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Die Detailermittlungen zur Unfallursache und den Abläufen dauern an.

Uelzen

Uelzen - "doppelt-aufgefahren" - 14.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Morgenstunden des 09.07.25 in der Hochgraefestraße. Ein 64 Jahre alter Pkw-Fahrer war gegen 08:30 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen gerade einparkenden Pkw VW Polo aufgefahren. In der Folge bemerkte ein dahinterfahrender Führer eines anderen Pkw Polo die Situation zu spät und fuhr ebenfalls auf den Pkw des 64-Jährigen auf. Zwei 26 und 77 Jahre alte Insassen im einparkenden VW Polo erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro.

Uelzen - "zugeschlagen" - Männer überwältigen Mann

Mit einem Gegenstand schlug ein 47 Jahre alter Uelzener in den Mittagsstunden des 08.07.25 zwei 21 und 29 Jahre alte Handwerker auf einer Baustelle in der Lüneburger Straße. Die zwei Männer sowie weitere Personen überwältigten den 47-Jährigen und übergaben ihn an alarmierte Einsatzkräfte der Polizei. Diese ermittelt nun zu den Hintergründen/Motiven des Uelzeners und wegen Körperverletzung.

Uelzen - ohne Führerschein unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Transporter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.07.25 in der St.-Viti-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich gegen 14:50 Uhr heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß. Die Polizei beendete die Fahrt und ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs - Widerstand geleistet

Einen 18-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 08.07.25 in der Hauenriede. Der junge Mann stand dabei gegen 17:30 Uhr deutlich unter dem Einfluss von Drogen; auch ein Urintest auf THC verlief positiv ... so dass bei dem Heranwachsenden im Rahmen des Strafverfahrens eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Dabei leistete er Widerstand, so dass ihn auch ein ergänzendes Strafverfahren erwartet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell