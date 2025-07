Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Scheune/ Werkstattgebäude in Vollbrand ++ mehr als 120 Einsatzkräfte können Übergreifen auf Wohngebäude verhindern ++ umliegende BewohnerInnen evakuiert ++ 500.000 Euro Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

++ Scheune/ Werkstattgebäude in Vollbrand ++ mehr als 120 Einsatzkräfte können Übergreifen auf Wohngebäude verhindern ++ umliegende BewohnerInnen evakuiert ++ 500.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüchow-Dannenberg - Prezelle, OT Lomitz

Zum Vollbrand einer Scheune/Werkstattgebäude einer Firma kam es in den Mittagsstunden des 08.07.25 in der Schulstraße von Lomitz. Aus bis dato ungeklärter Ursache war es gegen 13:30 Uhr zum Ausbruchs des Feuers im Bereich des Werkstattgebäudes gekommen. Die Flammen drohten in der Folge auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen, so dass mehr als 120 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren (u.a. der Feuerwehren Lomitz, Dannenberg, Gartow, Gorleben, Lanze, Lüchow, Nienwalde, Prezelle und Meetschow) auch mit Drehleiterfahrzeugen im Einsatz waren. Ein Übergreifen der Flammen konnte dadurch verhindert werden. Zeitgleich wurden auf Grund der starken Rauchentwicklung die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser durch die eingesetzten Beamten evakuiert. Die Scheune brannte vollständig nieder. Die Schadenssumme wird aktuell auf gut 500.000 Euro beziffert.

Die Scheune ist zum aktuellen Zeitpunkt stark einsturzgefährdet und nicht mehr nutzbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und übernahm die ersten Ermittlungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell