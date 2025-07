Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrüche in Kindergärten, Kindertagesstätten und Jugendzentrum ++ Reifensätze abtransportiert ++ mit entgegenkommenden Lkw kollidiert - Autofahrer schwer verletzt ++ professionelle Ladendiebe ...

Lüneburg (ots)

Presse - 08.07.2025 ++

Lüneburg

Nahrendorf - mit entgegenkommenden Lkw kollidiert - Autofahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 70 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault mit Anhänger auf der Bundesstraße 216 in den Morgenstunden des 07.07.25. Der Senior aus Nordfriesland (Schleswig-Holstein) war gegen 09:20 Uhr zwischen Dahlenburg und der Göhrde aus ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Lkw - Sattelschlepper - MAN Truck eines 71-Jährigen. Dieser konnte eine Kollision auch durch Ausweichen nicht verhindern. Der Renault-Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 216 bis in die Mittagsstunden teilweise voll gesperrt werden.

Lüneburg - Einbrüche in Kindergärten, Kindertagesstätten und Jugendzentrum

Zu mehreren Einbrüchen in Kindergärten, Kindertagesstätten und Jugendzentrum kam es im Verlauf des Wochenendes im Lüneburger Stadtgebiet. Betroffen waren dabei u.a. Einrichtungen in der Kurt-Huber-Straße, Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße und der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße. Die Täter waren in die Gebäude gewaltsam eingedrungen, dabei u.a. auch Schränke und Spinde aufgebrochen, jedoch nur geringer Sachschaden. Im Fokus der Ermittlungen steht dabei auch ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener Jugendlicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - in Außengelände von Autohaus eingedrungen - Reifensätze abtransportiert

Auf das Gelände eines Autohauses in der Hamburger Straße drangen Unbekannte im Verlauf der letzten Tage ein. Die Täter hatten einen Außenzaun aufgeflext und in der Folge mindestens 15 Sätze Pkw-Reifen abtransportieren können. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - professionelle Ladendiebe gefasst

Zwei professionelle Ladendiebe ertappte ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in den Nachmittagsstunden des 07.07.25 im Geschäft in der Grapengießerstraße. Die beiden Männer aus dem osteuropäischen Ausland im Alter von 18 und 40 Jahren hatten gegen 16:45 Uhr die Etiketten von mehreren Parfum-Packungen abgerissen und die Waren im Wert von fast 900 Euro in einem Rucksack verstaut. Der Mitarbeiter nahm die Handlungen wahr, stoppte die Männer und alarmierte die Polizei.

Lüneburg - Einkaufswagen vollgemacht - Kasse passiert; jedoch ertappt

Mit einem gutgefüllten Einkaufswagen versuchte ein Ladendieb in den Abendstunden des 07.07.25 den Kassenbereich eines Discounters Am Alten Eisenwerk zu passieren. Der Mann hatte u.a. Alkoholika, Nahrungsmittel und andere Waren im wert von mehr als 300 Euro in den Einkaufswagen verstaut und hatte diesen gegen 20:55 Uhr durch den Kassenbereich geschoben. Mitarbeiter nahmen den Mann wahr, sprachen ihn an und verfolgten diesen, so dass der Ladendieb den Wagen zurückließ und zu Fuß unerkannt (jedoch ohne Beute) die Flucht ergriff. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Quad-Fahrer verunfallt - leicht verletzt

Beim Passieren einer Engstelle und folgendem Ausweichmanöver aufgrund eines entgegenkommenden Pkw verunfallte ein 51 Jahre alter Fahrer eines Quads in den Mittagsstunden des 07.07.25 im Brockwinkler Weg. Der Fahrer erlitt dabei gegen 11:50 Uhr leichte Verletzungen. Das Quad wurde leicht beschädigt.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - von der Fahrbahn abgekommen - Pkw überschlägt sich - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda in den frühen Nachmittagsstunden des 07.07.25 auf der Kreisstraße 8. Der Fahranfänger war gegen 14:30 Uhr zwischen Mützingen und Bellahn aus Unachtsamkeit und eines querenden Hasens nach links von der Fahrbahn abgekommen. Durch das Gegenlenken kam der Pkw ins Schleudern und überschlug sich. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Dannenberg - Rasenfläche brennt - Feuerwehr löscht - Feuerzeug sichergestellt

Zum Brand einer Rasenfläche kam es in den Nachmittagsstunden des 07.07.25 hinter einem Spielplatz in der Berliner Straße. Dabei musste die Feuerwehr gegen 14:45 Uhr eine Fläche von gut 15 Quadratmetern ablöschen. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung. Einsatzkräfte stellten am Einsatzort auch ein Feuerzeug sicher. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pedelec aus Garten gestohlen

Eine Pedelec Kalkhoff - E-Bike - stahl ein Unbekannter in der Nacht zum 08.07.25 aus einem Garten am Emsberg. Es entstand ein Schaden von gut 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

