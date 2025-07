Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dan./ Uelzen vom 04.07. - 06.07.2025 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Lüneburg - von zu Hause direkt in das Polizeigewahrsam

Seine gute Kinderschule ignorierte ein 43-jähriger Lüneburger, welcher in der Nacht zu Sonntag zunächst seine Nachbarschaft durch übermäßige Lautstärke belästigte. Im Beisein der herbeigerufenen Ordnungshüter zeigte er sich aggressiv und beleidigte zudem sowohl seine Nachbarin als auch die Polizeibeamten. Um eine Eskalation zu verhindern, erhielt er folgerichtig und konsequent eine nächtliche Denkpause im Polizeigewahrsam.

Lüneburg - Trunkenheiten

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden am vergangenen Wochenende dabei erwischt, wie sie bezecht am Straßenverkehr teilnahmen.

Bereits in der Nacht zu Sonnabend wurde ein 20-jähriger Lüneburger kontrolliert, während er mit seinem Peugeot in der Scharnhorststraße unterwegs war. Er pustete 1,57 Promille. Neben einer Blutprobe ließ er außerdem seinen Führerschein bei der Polizei.

Am frühen Sonntagmorgen hingegen wurde zunächst ein 41-jähriger Dahlenburger in trunkenem zustand am Steuer seines Vehikels einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei ein Atemalkoholtest 1,39 Promille ergab, ehe kurze Zeit später auch noch ein 34-Jähriger aus dem Verkehr gezogen wurde, welcher mit 1,12 Promille seinen Mercedes durch die Lüneburger Schießgrabenstraße lenkte. Auch hier wurde der neben dem Fahrzeugschlüssel auch der Führerschein sichergestellt.

Landkreis Uelzen

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 22:30 Uhr wird die Polizei zu einem Einsatz nach Retzien in der Gemeinde Rosche gerufen. Hier sei ein 61 Jahre alter Mann mit Verletzungen von Bekannten zuhause abgesetzt worden. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Mann zuvor evtl. einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem er leicht verletzt worden ist. Der Mann ist jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und darüber hinaus auch noch alkoholisiert. Es ist eine Blutentnahme erfolgt und entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

schwerer Verkehrsunfall auf der B71

Am Freitag ist es gegen kurz nach 20.00 Uhr auf der B 71 in Groß Süstedt zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem beteiligtem PKW und einem Krad gekommen. Der 72 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz wollte von der B71 aus Richtung Munster kommend nach links in Richtung Groß Süstedt abbiegen. Hierbei übersieht er den 16 Jahre alten Fahrer eines Leichtkraftrades, welcher ihm aus Richtung Gerdau entgegenkommt. Es kommt zum Frontalzusammenstoß. Der Kradfahrer wird dabei schwer an den Beinen verletzt und nach Hamburg ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte, sowie eine Gefangenbefreiung auf dem Ebstorfer Schützenfest

Auf dem Ebstorfer Schützenfest ist es in der Nacht zu Sonntag gegen kurz nach Mitternacht zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Nachdem ein 21 Jahre alter Ebstorfer eine junge Dame zunächst bedrängt hat kommt der Dame ein 20 Jahre alter Mann zu Hilfe. Dieser wird daraufhin vom 21-Jährigen geschlagen und im Gesicht verletzt. Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hat wird dem Aggressor ein Platzverweis erteilt. Diesem kommt der alkoholisierte junge Mann jedoch nicht nach. Er soll nun in Gewahrsam genommen und zur Polizei nach Uelzen verbracht werden. Der Mann leistet hier jedoch aktiv Widerstand gegen die Beamten und verletzt eine Polizeibeamtin leicht. Noch während der Ingewahrsamnahme versucht der ebenfalls anwesende 24 Jahre alte Bruder des Aggressors diesen aus den Griffen der Polizei zu befreien. Es entsteht ein Handgemenge und die Zahl umstehenden Zuschauer wuchs stätig auf bis zu 50 Personen an. Nur durch starke Polizeipräsenz in Form von Diensthunden, der Bundespolizei und der Verfügungseinheit aus Lüneburg konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden.

Es werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Wohnhausbrand in Uelzen

In Uelzen ist am Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr in der Kasernenstraße zum Brand eines Zweifamilienhauses gekommen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr und die drei lebensälteren Anwohner (78, 80 und 84 Jahre alt) konnten aus dem Feuer gerettet werden. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand in der Küche einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Ein technischer Defekt kann hier nicht ausgeschlossen werden. Alle drei Bewohner mussten mit einer Rauchgasintoxikation ins Helios Klinikum verbracht werden. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Es entsteht ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Brandort ist zunächst beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Diebstähle auf Campingfläche

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Campingfläche des Kleinfeldturnier Zernien zu zwei Diebstählen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete hierbei ein Mobiltelefon und Bargeld. Bei einem weiteren Diebstahl wurde eine hochwertige Musikbox entwendet, jedoch am Samstag bei einem anderen Besucher aufgefunden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Dannenberg unter der 05861/985760.

Leichter Verkehrsunfall auf der B 195 zwischen Wehningen und Tripkau

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person kam es am späten Samstagnachmittag. Hierbei kam ein Motorradfahrer als vorausfahrender einer Gruppe von fünf Motorrädern in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einer Leitplanke, überflog diese und kam auf einem Feld zum Liegen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Verkehrsunfallflucht in Lüchow

Am Samstag kam es zur Mittagszeit zu einer Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt in Lüchow. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte wohl beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand, in der Langen Straße, geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Lüchow unter der 05841/122-0

Bedrohung und Körperverletzung in Lüchow

Am Samstagabend fiel eine männliche Person beim Kino in Lüchow unangenehm auf. Sie pöbelte herum und entfernte sich erst nach mehrfacher Aufforderung der Mitarbeiter von der Örtlichkeit. Einige Zeit später kam es am Busbahnhof in Lüchow zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Mann. Dieses Mal griff er einen Busfahrer unvermittelt durch Schläge in das Gesicht an und verletzte diesen so sehr, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Brand in Amt Neuhaus

In der Nachtzeit von Samstag auf Sonntag kam es in der Ortschaft Neuhaus zu einem Brand von Sperrmüll und Unrat. Die Löscharbeiten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an.

Verkehrsunfall unter Einfluss

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Hitzacker zu einem Verkehrsunfall bei welchem der 18-jährige Fahrzeugführer eines Pkw unter erheblicher Alkoholisierung, in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Baum touchierte, einen Gartenzaun durchschlug und nachfolgend auf der Steinmauer der Umfriedung zum Stehen kam. Die im Fahrzeug befindliche 19-jährige Beifahrerin verletzte sich hierbei leicht. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und entsprechende Folgemaßnahmen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell