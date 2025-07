Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kompostbehälter brennt - Schaden auch an Schuppen und Wohngebäude ++ Zeuginnen nach Parkplatzunfall gesucht! ++ Stoppelfeld brennt - Feuerwehr löscht ++ Böschungsbrand an der Bundesstraße 404 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.07.2025 ++

Lüneburg

Melbeck - Stoppelfeld brennt - Feuerwehr löscht

Zum Brand eines Stoppelfelds Am Diemel kam es in den Mittagsstunden des 02.07.25. Dabei gerieten gegen 13:20 Uhr gut 150 Quadratmeter Stoppel im Bereich eines Feldwegs in Verlängerung der Straße Am Diemel in Richtung Häcklingen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Sachschaden entstand nicht.

Wittorf - Böschungsbrand an der Bundesstraße 404

Zum Brand einer Böschung an der Bundesstraße 404 kam es in den Nachmittagsstunden des 02.07.25. Dabei war die Feuerwehr gegen 16:15 Uhr im Löscheinsatz und löschte das Feuer auf einer Fläche von gut 50 Quadratmetern ab.

Adendorf - betrunken mit dem Pkw unterwegs - 2,1 Promille

Einen 51 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.07.25 in der Dorfstraße. Er war zuvor mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren. Bei der Kontrolle des Renault-Fahrers gegen 16:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,1 Promille fest. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Kompostbehälter brennt - Schaden auch an Schuppen und Wohngebäude

Zum Brand eines Kompostbehälters an einem Schuppen/Wohngebäude in der Friedrich-Soltau-Straße kam es in den Abendstunden des 02.07.25. Der Kompostbehälter war gegen 19:45 Uhr aus bis dato noch nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Dabei griff das Feuer auch auf einen Schuppen und das Gebäude über, konnte jedoch durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Dannenberg - Zeuginnen nach Parkplatzunfall gesucht! - Hyundai-Tucson-Fahrer fuhr weg

Nach einem "Parkplatzditscher" mit gut 600 Euro Sachschaden in den Mittagsstunden des Samstags, 21.06.25, beim Hagebau, Ordastraße in Dannenberg sucht die Polizei zwei Frauen als Zeuginnen. Ein Fahrer eines Pkw Hyundai-Tucson war nach derzeitigen Ermittlungen gegen 12:15 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen Pkw BMW 550e X-Drive gefahren. Der Verursacher beabsichtigte anschließend sich von der Unfallstelle zu entfernen ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, wurde jedoch von den beiden Zeuginnen angehalten. Die Polizei bittet nun die Zeuginnen sich bei der Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, zu melden.

Hitzacker - Kleinkraftrad kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Mit einem Pkw kollidierte ein 34 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads in den Abendstunden des 02.07.25 in der Lüneburger Straße. Der junge Mann hatte gegen 19:00 Uhr im Kreuzungsbereich das Stopp-Schild missachtet und kollidierte mit dem Pkw eines 60-Jährigen. Der Kleinkraftradfahrer wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Vandalismus - Fahnenstange am Kiosk beschädigt

Eine Fahnenstange, ein Fallrohr und Kameras beschädigten Vandalen in den Nachtstunden zum 03.07.25 im Bereich des Kiosks des Oldenstädter Sees im Haspelweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Zeugen, die in der Nacht Personen insbesondere gegen 02:00 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell