POL-LG: ++ Schuppenbrand greift auf Wohnhaus über - 150.000 Euro Schaden ++ Schuppen/Hühnerstall brennt ++ auf Radfahrer eingeschlagen ++ Fahrrad vor Fahrzeughalle der Feuerwehr entwendet ++

Presse - 30.06.2025 ++

Lüneburg

Neetze - Zigarettenautomat aufgebrochen - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 28.06 auf den 29.06.25 brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße auf bislang unbekannter Art und Weise auf. Aus diesem wurden vermutlich Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808-870, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad vor Fahrzeughalle der Feuerwehr entwendet

Am 27.06.25 zwischen 18:00 und 20:00 Uhr befand sich ein abgestelltes Fahrrad vor der Fahrzeughalle der Feuerwehr Lüneburg in der Lise-Meitner-Straße. Dies wurde von der Geschädigten aufgrund eines Einsatzes mit der Feuerwehr dort abgestellt. In dem Zeitraum wurde das Rad der Marke Pegasus entwendet. Es entstand Sachschaden von knapp 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Motorradfahrerin stürzt im Kreisverkehr

Am 29.06.25 gegen 21:15 Uhr kam es auf der Bleckeder Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fahrerin eines Motorrades befuhr die Bleckeder Landstraße in Richtung stadtauswärts. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Höhe Stadtkoppel geriet die Fahrerin mit ihrem Hinterrad vermutlich in ein Fahrbahnloch und stürzte alleinbeteiligt. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 65 Jahre alten Fahrer eines Leichtkraftrads Aprilia stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 30.06.25 in der Altenbrückertorstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Lüneburg stellten die Beamten dabei gegen 08:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Rehbeck - Schuppenbrand greift auf Wohnhaus über - 150.000 Euro Schaden

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in den Morgenstunden des 29.06.25 zu einem Schuppenbrand im Rosenweg. Dabei griff gegen 06:00 Uhr das Feuer auf einen weiteren Schuppen sowie ein angrenzendes Wohnhaus über. Die Schuppen / Nebengebäude wurden durch das Feuer zerstört; am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden, der aktuell mit gut 150.000 Euro beziffert wird. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell können weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden.

Lüchow - Kleinkraftradfahrer unter Drogeneinfluss

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads Piaggio stoppte die Polizei in den Abendstunden des 29.06.25 in der Bergstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Kokain und THC fest. Parallel war der Lüchower nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Hitzacker - Autos kollidieren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 52 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Tiguan in den Morgenstunden des 30.06.25 in der Lüneburger Straße. Ein 84 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Kamiq wollte gegen 09:00 Uhr nach links von der Herzog-August-Straße in die Lüneburger Straße abbiegen und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.500 Euro.

Uelzen

Rosche - Schuppen/Hühnerstall brennt

Zum Brand eines Schuppens/Hühnerstall kam es in den späten Abendstunden des 29.06.25 Am Berg. Aus ungeklärter Ursache war gegen 21:00 Uhr ein Brand in dem Schuppen ausgebrochen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern. Am Stall sowie an umstehenden Bäumen entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Von den fünf im Stall befindlichen Hühnern konnten vier gerettet werden; vom fünften fehlt aktuell jede Spur. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bad Bevensen; OT. Oetzendorf - nach Streit zwischen Pkw-Insassen und Radfahrer - auf Radfahrer eingeschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Insassen/Fahrer eines Pkw VW Golf aus dem Landkreis Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen waren die beiden Männer gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße 254 zwischen Oetzendorf und Klein Hesebeck wegen der Nichtbenutzung eines Radwegs mit einem 32 Jahre alten Rennradfahrer aneinandergeraten. Dabei hatten die Männer den Radfahrer auch ausgebremst. In der Folge hielt einer der Männer den 32-Jährigen fest, so dass der zweite auf den Radfahrer einschlug. Er erlitt Hämatome und einen Cut. Zeugen beobachteten den Vorfall. Die alarmierte Polizei konnte in der Folge die bereits geflüchteten Fahrzeuginsassen ermitteln. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Bad Bevensen - ... mit Schwung in die Tür - Sachschaden von gut 5.000 Euro

Mehrere Einkaufswagen schob ein 34-Jähriger mutwillig und mit Schwung in den Abendstunden des 29.06.25 in die geschlossene Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Medinger Straße. Die beiden Schiebetüren wurden dabei gegen 19:30 Uhr nach innen gedrückt., so dass das Glas brach. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sicherten die beschädigte Tür. Die Polizei ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen Sachbeschädigung.

Uelzen - nach links von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia in den Nachtstunden zum 30.06.25 in der Celler Straße. Die Fahrerin war gegen 00:20 Uhr zischen Holdenstedt und Uelzen aufgrund Ablenkung nach links abgekommen und mit dem Baum kollidiert. Sie erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

