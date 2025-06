Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - mit Küchenmesser gedroht - Handy herausgegeben ++ Karwitz, OT. Pudripp - Pkw kollidiert mit Wildschwein - leicht verletzt ++ Uelzen - Ladendieb erwischt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.06.2025

Lüneburg

Bleckede - mit Küchenmesser gedroht - Handy herausgegeben - ausstehende Schulden als Hintergrund!?

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten Mann aus Bleckede. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der junge Mann gegen 17:15 Uhr in einer Unterkunft in der Lüneburger Straße einen 19-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht und ihn zur Herausgabe eines Mobiltelefons bewegt. Hintergrund der Tat sind vermutlich Schulden zwischen den beiden Personen. Im Anschluss verschwand der 23-Jährige, konnte jedoch durch alarmierte Polizeikräfte bei seiner Wohnanschrift angetroffen und gestellt werden Sowohl das Messer als auch das Diebesgut konnten in einer angrenzenden Wohnung aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - "Schlag auf's Ohr" nach Sachbeschädigung - Polizei ermittelt

Leichte Verletzungen erlitt ein 16-Jähriger in den späten Abendstunden des 25.06.25 in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße - St. Stephanus-Platz. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 44-Jähriger ihm gegen 22:45 Uhr mit einer Eisenstange gedroht; eine weitere unbekannte Person hatte ihm auf's Ohr geschlagen. Zuvor war es in einem angrenzenden Kleingartenverein, An der Roten Bleiche, im Rahmen einer Feier zu Sachbeschädigungen gekommen, bei denen vermutlich auch der Jugendliche beteiligt war. Die Polizei war vorsorglich mit mehreren Streifenwagen vor Ort und ermittelt wegen der Körperverletzung sowie der vorangegangenen Sachbeschädigungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Autofahrer fährt rückwärts vom Grundstück und übersieht Leichtkraftradfahrer - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer in den Morgenstunden des 26.06.25 auf der Kreisstraße 55 - Delliener Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 74 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel gegen 07:45 Uhr beim rückwärts Auffahren auf die Kreisstraße den jungen Mann mit seinem motorisierten Zweirad übersehen, so dass dieser ungebremst ins Heck des Pkw fuhr. Der Jugendliche wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Karwitz, OT. Pudripp - Pkw kollidiert mit Wildschwein - leicht verletzt

Mit einem die Fahrbahn querenden Wildschwein kollidierte ein 43 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den frühen Morgenstunden des 26.06.25 auf der Kreisstraße 8 in Fahrtrichtung Wedderien. Durch die Kollision wurde gegen 05:00 Uhr auch der Airbag des Pkw ausgelöst, sodass der Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Es entstand erheblicher Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb erwischt

Am 26.06.25 gegen 14:40 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Veerßer Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 46-Jähriger wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Bier in seinen Rucksack steckte und den Laden verließ. Das Diebesgut verblieb im Laden. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet.

