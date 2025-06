Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw flüchtet vor der Polizei - Unfall mit Funkstreifenwagen ++ Göhrde - GPS-Empfänger von Traktor entwendet ++ Uelzen - Kaffeediebe gestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Pkw flüchtet vor der Polizei - Unfall mit Funkstreifenwagen

In der Nacht zum 25.06.25 kam es in der Hamburger Straße gegen 00:45 Uhr zu einem Unfall mit einem Funkstreifenwagen der Polizei Schleswig-Holstein. Die Funkstreifenwagenbesatzung aus Schleswig-Holstein hatte einen Pkw Land Rover mit Lüneburger Kennzeichen über einen längeren Zeitraum bis in die Hamburger Straße verfolgt, da dieser auf Anhaltesignale nicht reagierte. Hinzugezogen wurden daraufhin auch Beamte der Lüneburger Polizei. Um eine Weiterfahrt an der Kreuzung Bei der Pferdehütte zu verhindern, stellte sich das Fahrzeug der Polizei Schleswig-Holstein vor den Pkw Land Rover, wobei dieser weiterfuhr und mit dem Streifenwagen kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Der 60-jährige Fahrzeugführer wies einen Atemalkoholwert von mehr als 0,4 Promille auf. Eine Blutprobe wurde daraufhin entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehres aufgenommen.

Lüneburg - Mann entblößt sich auf Parkbank - Zeugen gesucht

Am 24.06.25. gegen 14:15 Uhr entblößte sich ein Mann auf einer Parkbank am Kreidebergsee. Nach ersten Erkenntnissen manipulierte der Mann über einen Zeitraum an seinem Geschlechtsteil, sodass er von Passanten angesprochen wurde. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann.

Personenbeschreibung:

- Männlich - ca. 25-30 Jahre alt - dunkle Hautfarbe - dunkle kurze Haare - schwarzes T-Shirt - graue Jogginghose - mit einem E-Scooter unterwegs

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Nach Körperverletzung im Gewahrsam

Am 24.06.25 gegen 22:15 Uhr kam es vor einer Bar in der Straße Bei der Abtsmühle zu einer Körperverletzung. Ein 36-Jähriger schlug nach ersten Erkenntnissen einen 49-Jährigen, sodass dieser verletzt wurde. Auch eine weitere Person wurde durch den 36-Jährigen geschubst. Dieser verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv und beleidigte diese, sodass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - Werkzeug entwendet

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 24.06.25 zwischen 13:30 und 17:10 Uhr in der Straße Finkenhütte. Vermutlich über die Terrassentür gelangten Unbekannte in das Haus und durchsuchten diverse Räume. Entwendet wurden unter anderem eine Säge und eine Heckenschere der Marke Stihl. Es entstand Sachschaden von mehr als 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - GPS-Empfänger von Traktor entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 23.06. auf den 24.06.25 brachen Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße An der Bundesstraße ein. Aus dieser wurde von einem Traktor der GPS-Empfänger abgebaut, sowie ein Display entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Junge Ladendiebin erwischt

Zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt kam es am 24.06.25 gegen 14:00 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 13-Jährige wurde dabei beobachtet, wie sie einige Lebensmittel einsteckte und beabsichtigte den Laden zu verlassen ohne diese zu bezahlen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Mountainbike entwendet - Hinweise

Am 24.06.25 zwischen 16:40 und 17:50 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Mountainbike der Marke Conway aus der Hoefftstraße. Es entstand Sachschaden von mehr als 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kaffeediebe gestellt - Weiteres Diebesgut im Pkw gefunden

Am 24.06.25 gegen 14:20 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Birkenallee zu einem Ladendiebstahl. Zwei 35 und 48 Jahre alte Männer entwendeten mehrere Packungen Kaffee und Kosmetikartikel aus dem Geschäft. Hierbei wurden sie beobachtet. Im Pkw der beiden Verursacher konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut, unter anderem mehr als 50 Packungen Kaffee festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Bevensen - Dubiose Handwerker unterwegs - Tipps ihrer Polizei

Am 24.06.25 baten vier Männer an einer Haustür Pflasterarbeiten in der Straße Am Rießel an. Die Arbeiten wurden minderwertig ausgeführt, weitere Arbeiten sollten angeblich am Folgetag erfolgen. Hierbei wurde der Auftraggeber skeptisch und die Männer flüchteten mit ihrer Bezahlung in Höhe von mehr als 5000 Euro. Im Landkreis Uelzen ist es in den letzten Tagen bereits zu weiteren gleichgelagerten Taten durch die Tätergruppierung gekommen, welche durch die Geschädigten unter anderem über Inserate aus lokalen Zeitungen kontaktiert wurden.

Achtung Eigenheimbesitzer - Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden oftmals nicht beendet bzw. unsachgemäß ausgeführt. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus!

Hinter auf den ersten Blick möglichen Schnäppchen verbergen sich oftmals Kostenfallen, so dass die Polizei rät, sensibel entsprechende Firmen und Angebote genau zu prüfen und mit möglichen Angeboten von Handwerksfirmen aus der Region zu vergleichen.

Tipps Ihrer Polizei:

- Machen Sie keine Haustür/Gartenpfortengeschäfte - Lassen Sie sich ein genaues schriftliches Angebot geben - Holen Sie sich Vergleichsangebote - Leisten Sie niemals Vorkasse vor Ort oder legen Geld für Materialien aus - Notieren Sie sich die Personalien des Anbieters und des mitgeführten Kraftfahrzeuges

Bei Auftreten entsprechender "dubioser reisender Handwerker" wenden Sie sich gerne an Ihre Polizei - im Notfall unter 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell