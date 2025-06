Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Achtung Schock-Anrufe!" Falsche Polizei ruft an - angebliche Unfälle ++ Haftbefehl nach räuberischer Erpressung in Tankstelle ++ nach Fahrt in Hauswand - Polizei sucht Zeugen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg/Uelzen - "Achtung Schock-Anrufe!" Falsche PolizeibeamtInnen oder StaatsanwältInnen rufen an - angebliche Unfälle von Angehörigen - "Misstrauisch sein - kein Geld übergeben!"

Zu einer Vielzahl von sog. Schock-Anrufen durch angebliche PolizeibeamtInnen oder StaatsanwältInnen kommt es aktuell in der Regionen Lüneburg und Uelzen. Bereits eine Vielzahl von BürgerInnen haben sich bei der Polizei gemeldet und der richtigen Polizei diese betrügerischen Anrufe gemeldet. Erfreulicherweise gibt es noch keine Geschädigte.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang nochmals an die Präventionskampagnen in diesem Zusammenhang gegen "Enkeltrick, Schockanrufe, Falsche Polizeibeamte und Whatsapp-Betrug" bzw. die Kampagne "Die Polizei geht zum Friseur" (https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/gemeinsam-gegen-schockanrufe-enkeltrick-falscher-polizeibeamter-whatsapp-betrug-co-116541.html )

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht und rät:

· Misstrauisch sein

· Kontaktaufnahme hinterfragen · kein Geld überweisen · keine Wertsachen übergeben · die Polizei verständigen

Lüneburg - Diebstahl aus Wohnhaus - Hinweise

In den Nachmittagsstunden des 23.06.25 kam es in einem Wohnhaus in der Dahlenburger Landstraße zu einem Diebstahl. Gegen 16:30 Uhr nutzte eine bisher unbekannte Person die Gelegenheit einer offenstehenden Haustür und betrat die Räumlichkeiten. Hierbei wurde er durch einen Bewohner bemerkt und verschwand. Entwendet wurden zwei Geldbörsen mit Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Im Verlauf des 23.06.25 versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus in der Guerickestraße einzubrechen. Der Versuch ein Fenster und die Terrassentür aufzuhebeln misslang, sodass die Verursacher in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall auf der Bockelmannstraße

Am 23.06.25 gegen 14:00 Uhr kam es auf der Bockelmannstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger mit seinem Pkw Opel befuhr die Bockelmannstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts und geriet kurz vor der Johannes-Gutenberg-Straße in stockenden Verkehr vor der dortigen Ampel. Dies nahm eine 21-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai zu spät wahr und fuhr auf den Pkw Opel auf. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von 5000 Euro.

Bleckede - Haftbefehl nach räuberischer Erpressung in Tankstelle erlassen - Jugendlicher festgenommen

Wie bereits am 22.06.25 berichtet (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/6060300), kam es am Morgen des 21.06.25 in einer Tankstelle durch einen maskierten Jugendlichen zu einem räuberischen Diebstahl. Der 15-Jährige konnte bereits kurz nach der Tat ermittelt und gestellt werden. In der Folge wurde durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Antrag auf Haftbefehl für den Jugendlichen erlassen, sodass dieser am 23.06.25 formell festgenommen und einem Richter vorgeführt wurde. Es folgte die Zuführung in die Jugendanstalt Hameln. Die Ermittlungen zu weiteren Eigentumsdelikten dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow, OT. Dolgow - nach Fahrt in Hauswand - Polizei sucht Zeugen - weiterer Pkw beteiligt? - Polizei sucht Zeugen

Nach der spektakulären Fahrt in einer Hauswand in den frühen Morgenstunden des 22.06.25 in der Schulstraße in Dolgow sucht die Polizei mögliche Zeugen und prüft auch, ob wie behauptet, ein weiterer Pkw möglicherweise an dem Verkehrsunfall beteiligt sein könnte. Nach aktuellen Ermittlungen war ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi gegen 03:00 Uhr beim Abbiegen in die Hauswand gefahren. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt. Auch ein Urintest auf THC war positiv verlaufen. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 90.000 Euro. Mögliche Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung.

Lüchow - mit Stein geworfen - Wohnwagen beschädigt

Mit einem Steinwurf beschädigte ein bereits polizeilich bestens bekannter 29-Jähriger in den Abendstunden des 23.06.25 den auf dem Schützenplatz in der Tannenbergstraße abgestellten Wohnwagen eines Schaustellers. Dabei entstand gegen 20:40 Uhr ein Schaden von gut 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Lüchow - Geldbörse verschwindet beim Einkauf - Bargeld weg - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 26-Jährigen griff sich ein Unbekannter bei einem günstigen Moment in den Nachmittagsstunden des 23.06.25 in einem Lebensmittelmarkt in der Seerauer Straße. Die Börse wurde später durch eine unbekannte Person an der Kasse abgegeben. Das Bargeld fehlte jedoch. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Trage Sie Ihre Wertsache direkt am besten in geschlossenen Innentaschen am Körper!"

Uelzen

Uelzen - Senior fährt nach Sekundenschlaf in den Gegenverkehr - Kollision mit entgegenkommenden Pkw - zwei leichtverletzte

Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs fuhr ein 77 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW auf der Kreisstraße 7 in den Mittagsstunden des 23.06.25 in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte der Pkw VW gegen 13:30 Uhr zwischen Hambrock und Uelzen mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf einer 46-Jährigen. Die Fahrerin hatte noch versucht auszuweichen. Die 46-Jährige sowie eine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Die Polizei stellte den Führerschein des Seniors vorerst sicher. Die weiteren Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an.

Uelzen - Eingangstüren von Einkaufszentrum beschädigt - Einbruch scheitert

Durch körperliche Gewalt und durch Werfen einer Betonplatte beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum 24.06.25 mehrere rückwärtige Eingangstüren eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße. Ein Eindringen in das Gebäude gelang dem Unbekannten gegen 00:15 Uhr dabei nicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell