Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter verursachen Sachschaden und flüchten - Zeugenaufruf (02.06.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Riedstraße ereignet hat. Eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt halten. Zeitgleich fuhren zwei Jugendliche auf einem E-Scooter auf dem Gehweg, als der Fahrer auf Höhe des Drechslerwegs die Kontrolle über den Scooter verlor und mit dem Kotflügel des Mercedes kollidiert. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von über 2.500 Euro. Nach einem kurzen Gespräch mit der Autofahrerin flüchteten die beiden Jugendlichen, einer zu Fuß und einer auf dem E-Scooter, über den Drechslerweg in Richtung Brandenburgerstraße.

Zu den Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor: männlich, ca. 14 Jahre alt, dunkel gekleidet, dunkle bzw. dunkelblonde Haare, sprachen akzentfrei Deutsch, mitteleuropäische Erscheinung.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die unbekannten Scooterfahrer geben können, sich unter Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell