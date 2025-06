VS-Villingen (ots) - Auf einem Parkplatz an der Nelkenstraße hat sich im Zeitraum von Samstag, 1 Uhr bis Montag, 17 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen braunen VW Kleintransporter an dessen rechter Seite in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit ...

