Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Nelkenstraße (31.05.2025 - 02.06.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Nelkenstraße hat sich im Zeitraum von Samstag, 1 Uhr bis Montag, 17 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen braunen VW Kleintransporter an dessen rechter Seite in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen, unter der Nummer 07721 / 6010, an das Polizeirevier Villingen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell